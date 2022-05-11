"Робимо все, щоб агресору було боляче": Зеленський розповів, що обговорив з канцлером Німеччини

"Робимо все, щоб агресору було боляче": Зеленський розповів, що обговорив з канцлером Німеччини

Сьогодні, 11 травня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Під час розмови політики обговорили, як Німеччина може допомогти припинити російську агресію в Україні.

Про це президент України розповів у своєму відерзверненні.

"Говорив сьогодні і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію та нові санкції. Нові – проти Росії. Крок за кроком робимо все, щоб саме агресору було найбільш боляче від агресії", - розповів Зеленський.

Утім, президент України наголосив, що перемога, насамперед, здобувається безпосередньо українцями й українками, які героїчно захищають країну.

"Однак, говорячи про допомогу партнерів, маємо не забувати, що перемога здобувається безпосередньо українцями й українками, які борються. Усіма, хто б'є ворога й посилює оборону", - наголосив Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 травня

Зазначимо, Володимир Зеленський вважає, що Росія напала на Україну не через загрозу зі сторони НАТО, а через побоювання щодо внутрішньої дестабілізації.

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