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"Робимо все, щоб агресору було боляче": Зеленський розповів, що обговорив з канцлером Німеччини

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"Робимо все, щоб агресору було боляче": Зеленський розповів, що обговорив з канцлером Німеччини

Володимир Зеленський та Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Сьогодні, 11 травня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Під час розмови політики обговорили, як Німеччина може допомогти припинити російську агресію в Україні.

Про це президент України розповів у своєму відерзверненні.

"Говорив сьогодні і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про оборонну допомогу Україні, енергетичну взаємодію та нові санкції. Нові – проти Росії. Крок за кроком робимо все, щоб саме агресору було найбільш боляче від агресії", - розповів Зеленський.

Утім, президент України наголосив, що перемога, насамперед, здобувається безпосередньо українцями й українками, які героїчно захищають країну.

"Однак, говорячи про допомогу партнерів, маємо не забувати, що перемога здобувається безпосередньо українцями й українками, які борються. Усіма, хто б'є ворога й посилює оборону", - наголосив Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 травня

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 травня

Зазначимо, Володимир Зеленський вважає, що Росія напала на Україну не через загрозу зі сторони НАТО, а через побоювання щодо внутрішньої дестабілізації.

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