"Робимо все, щоб стримати Путіна": Британія пригрозила Росії більш жорсткими санкціями

"Робимо все, щоб стримати Путіна": Британія пригрозила Росії більш жорсткими санкціями

Нові обмеження передбачатимуть заборону на продаж російського суверенного боргу.

Наступні "транші" британських санкцій проти Росії у разі подальшої агресії проти України будуть жорсткішими.

Таку думку висловила міністрерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пише Sky News.

За її словами, обмеження передбачатимуть заборону на продаж російського суверенного боргу, а також санкції проти ключових російських олігархів та організацій

Трасс наголосила, що санкційний пакет буде "більш болючим" для Російської Федерації. "Повномасштабного вторгнення ми ще не побачили, але є ясне розуміння, що міжнародна спільнота посилить наші санкції, якщо президент Путін піде на ескалацію", - сказала міністр.

Британська міністерка зауважує, що деякі санкції потрібно притримати на майбутнє - на випадок ескалації. "Ми чітко заявили, що збираємось обмежити доступ Росії до британських ринків. Будуть жорсткіші санкції проти ключових олігархів, проти ключових організацій, які обмежать доступ РФ до фінансових ринків у разі повномасштабного вторгнення в Україну. Ми робимо все, що в наших силах, щоби стримати Володимира Путіна", - сказала Трасс.

Очільниця британського МЗС заявила: є висока ймовірність того, що в планах Росії – напад на столицю України Київ.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії. Зокрема, повністю заблоковані два банки ("Внешэкономбанк" та "Промсвязьбанк"). Крім того, запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.

Затвердили обмеження і в ЄС. Євросоюз ухвалив санкції проти Росії, до яких потрапляють 351 депутат Держдуми Росії та 27 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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