"Робимо все, щоб українці не були самотніми": президент Польщі поспілкувався з Зеленським

"Робимо все, щоб українці не були самотніми": президент Польщі поспілкувався з Зеленським

Зеленський розповів Дуді, що Україна захищатиме Київ.

Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався з Володимиром Зеленським про ситуацію в Україні.

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Про це повідомили в канцелярії Дуди.

"Зеленський сказав, що вони будуть захищати Київ з усієї сили. Ми робимо все, щоб вони відчували, що вони не самотні", - йдеться у повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda: Prezydent @ZelenskyyUa przekazał, że będą bronić Kijowa ze wszystkich sił. Duch jest w nim i w jego współpracownikach. Robimy wszystko, aby mieli poczucie, że nie są sami. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 2, 2022