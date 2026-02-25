"Робота для закінчення війни": Зеленський про результати розмови з Трампом

Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів про результати своєї сьогоднішньої розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

За його словами, до розмови з американської сторони були долучені представни Трампа — Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер.

«Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни», — зазначив український лідер.

Зокрема, Зеленський відзначив важливість програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування Європою зброї американського виробництва.

Він зауважив, що завдяки цій програмі вдається закупляти снаряди до українських засобів ППО.

«Ця зима — найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя», — каже президент України.

Крім того, сторони обговорили питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть представники США і України на двосторонній зустрічі, а також — про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на початку березня.

Зеленський розраховує, що ця тристороння зустріч дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів — з Трампом і Путіним.

«Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну», — підсумував Володимир Зеленський.

