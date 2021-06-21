Родина Зеленських агітуватиме українців долучатись до здорового способу життя

Презентація програм відбудеться під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна».

22-24 червня у Києві стартує Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна» під час якого президент Володимир Зеленський презентує загальнонаціональну програму «Здорова Україна». А перша леді розповість, як привчатимуть маленьких українців до здорового харчування.

Про це зазначається на офіційному сайті президента.

Відомо, що про програму він оголосить вже в перший день форуму, який буде присвячено темі «Активна Україна».

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"Учасники форуму, серед яких – представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту, обговорять популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, забезпечення інклюзії та безбар’єрності у спорті", - значиться на сайті.

Також додають, що наступного дня, темою якого буде «Свідома Україна», відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації культури здорового харчування, що є основою програми «Нова українська школа – простір здоров’я».

"Тема третього дня форуму – «Життєлюбна Україна». Учасники заходу висловлять своє бачення того, як продовжити тривалість та підвищити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні чинники, які впливають на здоров’я нації", - додають у відомстві президента.

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