Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Родина Зеленських агітуватиме українців долучатись до здорового способу життя

Родина Зеленських агітуватиме українців долучатись до здорового способу життя

Родина Зеленських агітуватиме українців долучатись до здорового способу життя

instagram.com/olena_zelenska__official

Презентація програм відбудеться під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна».

22-24 червня у Києві стартує Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна» під час якого президент Володимир Зеленський презентує загальнонаціональну програму «Здорова Україна». А перша леді розповість, як привчатимуть маленьких українців до здорового харчування.

Про це зазначається на офіційному сайті президента

Відомо, що про програму він оголосить вже в перший день форуму,  який буде присвячено темі «Активна Україна».

"Учасники форуму, серед яких – представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту, обговорять популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, забезпечення інклюзії та безбар’єрності у спорті", - значиться на сайті. 

Також додають, що наступного дня,  темою якого буде «Свідома Україна», відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації культури здорового харчування, що є основою програми «Нова українська школа – простір здоров’я».

"Тема третього дня форуму – «Життєлюбна Україна». Учасники заходу висловлять своє бачення того, як продовжити тривалість та підвищити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом та екологічні чинники, які впливають на здоров’я нації", - додають у відомстві президента.