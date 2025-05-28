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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Політика
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Родич Юрія Бойка йде з керівництва державної Укргідроенерго - ЗМІ

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, який є близьким родичем лідера колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка, найближчим часом може бути звільнений із держкомпанії.

Родич Юрія Бойка йде з керівництва державної Укргідроенерго - ЗМІ

© gazeta.ua

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела в уряді.

“У середу заяву Сироти повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений", - каже джерело видання.

Сирота очолює державну «Укргідроенерго» з 2010 року і був призначений за часів, коли Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики.

Ігор Сирота є сватом Юрія Бойка. Дочка керівника «Укргідроенерго» Роксолана Сирота - відома як співачка Roxolana - заміжня за одним із синів Юрія Бойка, пише espreso.tv.

За даними Наших грошей, саме Бойко лобіював призначення Сироти керівником держкомпанії. Він очолював «Укргідроенерго» 15 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
250
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