Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Родина голови податкового комітету Гетманцева має житло в Ніцці за 930 тисяч євро

Журналіст Сергій Іванов оприлюднив інформацію про нерухомість родини голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у французькому місті Ніцца.

Родина голови податкового комітету Гетманцева має житло в Ніцці за 930 тисяч євро

© УНІАН

За даними журналіста, апартаменти розташовані за кілька кварталів від Середземного моря. Площа помешкання становить 142 квадратні метри, а вартість — 930 тисяч євро (приблизно 45 млн грн). Іванов також оприлюднив фрагмент договору купівлі-продажу, який, за його словами, підтверджує факт придбання житла.

«Місцеві джерела, які працюють із нерухомістю, стверджують, що це ціна без ремонту. Якщо робити ремонт, треба додати ще 30–50%», — написав Іванов у своєму дописі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Даниїл Гетманцев має квартиру у Франції площею більше 140 квадратних метрів, оформлену на його мати. У декларації народного депутата вартість цієї нерухомості вказана на рівні 10 млн грн, що, за наявними документами, не відповідає фактичній сумі придбання.

