Родина Трампа збагачується на його популярності: що зробила онука

Президент США Дональд Трамп з онукою Кай Трамп / © Associated Press

Родина президента США Дональда Трампа давно відома тим, що використовує політичну кар’єру американського лідера для власного збагачення. І тепер у центрі уваги опинилася його 18-річна онука Кай.

Про це пише Spiegel.

Кай Трамп презентувала свій бренд одягу, названий на її честь. Для промоції вона використала фотосесію, проведену в Білому домі. 26 вересня донька Дональда Трампа-молодшого з’явилася поруч із президентом США, коли той спілкувався з журналістами. На дівчині був светр власної марки, що зробило її вихід ще помітнішим у теленовинах.

«Це, до речі, Кай», — зазначив Трамп, представляючи онуку, яка ще торік виступала з короткою промовою на з’їзді Республіканської партії.

Після цього обоє, відомі своєю пристрастю до гольфу, сіли до гелікоптера і вирушили на турнір Ryder Cup.

У соцмережах Кай оголосила про запуск свого бренду напередодні. Світшоти її колекції продаються за 130 дол. На офіційному сайті опубліковані фото, де онука Трампа демонструє одяг безпосередньо на території Білого дому.

Зазначається, що батьки Кай давно розлучені, а її мати зараз у стосунках із відомим гольфістом Тайгером Вудсом.

Сам Трамп, на відміну від своїх попередників, активно просуває товари під власним ім’ям. Наприклад, спеціальна криптовалюта слугувала «квитком» на зустрічі з ним. Лише на цьому сім’я президента США, за оцінками, заробила понад мільярд доларів. У команді Трампа вже неодноразово заявляли, що потенційні конфлікти інтересів просто ігноруються.

Після одного з гольф-турнірів із партнерами з Саудівської Аравії навесні президент США написав у соцмережах: «Це час, щоб стати багатим, багатшим, ніж будь-коли раніше!!!» Його онука, схоже, вирішила дослухатися до цієї поради.

До слова, у Мережі з’явилося відео, зняте журналістами, на якому Дональд і Меланія Трампи емоційно розмовляють у президентському гелікоптері Marine One після повернення з Генасамблеї ООН. Користувачі припускають, що це була сварка, хоча інші вважають, що це просто емоційна розмова.