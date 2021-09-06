"Роль керівництва дещо переоцінена": Стефанчук відповів, чи може змінити Разумкова на посаді спікера Ради

Руслан Стефанчук запевняє, та посада, яку він зараз обіймає, його "цілковито задовольняє".

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи чутки про начебто його призначення на місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, заявив, що таку інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений, і своєю посадою він цілком задоволений. Водночас через поширення цих чуток зі Стефанчука зняли деякі повноваження.

Про це сам Стефанчук заявив в інтерв’ю "РБК-Україна".

Він запевнив, що посада віцеспікера Верховної Ради, яку Стефанчук наразі обіймає, його цілковито задовольняє, вона найбільше відповідає його рівню кваліфікації і є тим місцем, де він міг би реалізуватися найкраще.

"Після активного поширення цієї інформації я уперше зіткнувся з тим, що мені навіть складно комусь опонувати стосовно неї. Тому що вона з'явилася нізвідки, з якихось телеграм-каналів, потім вона була розповсюджена масово в усіх ЗМІ. А найкумедніше словосполучення в цьому контексті – це "довірені джерела". Якщо в когось є інформація більш достовірна ніж та, якою володію я, то готовий опонувати. Але я точно знаю, що цю інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений. Якщо запалюються зірки, то це комусь потрібно", - сказав Стефанчук.

Водночас, за його словами, після поширення цих чуток на сайті парламенту в розділі "топновини" не з’являються новини за його участю, його перестали запрошувати на внутрішні наради та зустрічі, крім традиційних "понеділкових апараток".

Також з нього зняли деякі повноваження першого заступника голови, які вважаються традиційними для його посади. Утім, Стефанчук запевнив, що він не схильний вбачати якусь конспірологію і думає, "що це радше якісь внутрішні апаратні нюанси".

"Завжди, ще від парламенту за головуванням Івана Степановича Плюща і до нашої каденції, на першого заступника покладалися за дорученням голови Верховної ради функції щодо міжнародної та міжпарламентської діяльності. Це робота з іноземними колегами-парламентарями. Я активно займався цим напрямком. Водночас нещодавно чомусь вперше за історію українського парламентаризму від мене як першого заступника голови цю функцію передали заступнику голови. Були розпорошені й деякі інші традиційні для першого віцеспікера функції. Можливо, так і краще – я цього сказати не можу, але такі факти є", - пояснив Стефанчук.

Також він пояснив, що будь-хто з керівництва ВР - це такий самий нардеп, як інші 450 обранців, оскільки у Раді немає керівників і підлеглих й всі рівні, а тому "роль і значення керівництва дещо переоцінені".

Нагадаємо, Руслан Стефанчук заявив, що є формальні обставини для розпуску парламенту, однак цього поки ніхто не збирається робити.

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