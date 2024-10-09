Роль Трампа у закінченні війни в Україні: Орбан зробив амбітну заяву

Якщо кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп отримає перемогу на виборах, то він не чекатиме інавгурації, щоб вжити заходів щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Politico.

"Трамп діятиме негайно. Ми, як європейські лідери, не можемо втрачати часу, тому що між виборами та інавгурацією нового президента не буде двох-трьох місяців, як це зазвичай буває. Ми повинні реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, потім - стратегічно, а потім - на рівні дій якомога швидше", - заявив Орбан.

Угорський прем'єр наголосив, що 7 листопада у Будапешті заплановано неформальний саміт європейських лідерів. Він відбудеться через два дні після президентських виборів у США.

За словами Орбана, цей неформальний саміт - "найбільш слушна нагода обговорити, що ми повинні думати індивідуально і як спільнота про результат (війни - Ред.), і як оцінити, що потрібно робити після цього".

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан порівняв президента України Володимира Зеленського і "фюрера" Володимира Путіна. Мовляв, обидва президенти країн, що воюють, не хочуть припиняти бойові дії.

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