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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Роль Туреччини у закінченні війни: дипломат пояснив візит Фідана до Москви та Києва

Поїздка Хакана Фідана до Москви є консультаціями щодо майданчика та часу проведення нового раунду переговорів між Росією та Україною.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

Український дипломат Роман Безсмертний висловився про роль Туреччини у закінченні війни в Україні та пояснив, чого очікувати від поїздки очільника турецького МЗС Хакана Фідана до Москви та Києва.

Про це Безсмертний розповів у інтерв’ю на YouTube-каналі «Ми — Україна».

На думку дипломата та політика, Туреччина ще не задіяла всі свої важелі для того, щоб схилити Росію на бік більш конструктивних розмов про мир в Україні.

«З моєї точки зору, в Туреччини немає жодного маневру. Ми переоцінюємо її роль. Твердість позиції Реджепа Таїпа Ердогана — це цитування статуту Організації Об’єднаних Націй, надання Україні допомоги і фактичне забезпечення Російської Федерації економічним маневром, здатністю фінансувати оборонку через те, що Туреччина по суті стала ключовим енергетичним хабом для Росії. Це все наслідки європейсько-турецьких відносин. І сказати ніхто нічого не може Ердогану», — висловив думку Безсмертний.

За його словами, що стосується НАТО, то ця позиція Туреччини обговорювалася ще під час її вступу до Альянсу.

«Бо це прикордонна країна, і тоді, після Карибської кризи, коли це рішення ухвалювалося, то по суті Туреччині було відведено роль такого хабу в діалозі між християнським і мусульманським світом», — пояснив дипломат.

Він зазначив, що нинішня поїздка Фідана до Москви — це позиція консультацій про місце, час проведення, загалом здатність провести новий раунд переговорів Росії та України.

«І в нинішній ситуації, з моєї точки зору, необхідно було в українській стороні почати свою підготовку», — додав Безсмертний.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Туреччини у Москві зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та обговорив з ним шляхи припинення війни в Україні. Фідан також зустрівся з головою російської делегації на переговорах з Україною у Стамбулі Володимиром Мединським.

Окрім того, 27 травня Фідан зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, якому заявив про готовність Туреччини прийняти новий раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі. Лавров погодився на пропозицію турецького колеги.

Після цього Фідан вирушить до Києва, щоб обговорити з українськими офіційними особами результати нещодавніх контактів із російською стороною.

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