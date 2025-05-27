Роль Туреччини у закінченні війни: дипломат пояснив візит Фідана до Москви та Києва

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан / © Associated Press

Реклама

Український дипломат Роман Безсмертний висловився про роль Туреччини у закінченні війни в Україні та пояснив, чого очікувати від поїздки очільника турецького МЗС Хакана Фідана до Москви та Києва.

Про це Безсмертний розповів у інтерв’ю на YouTube-каналі «Ми — Україна».

На думку дипломата та політика, Туреччина ще не задіяла всі свої важелі для того, щоб схилити Росію на бік більш конструктивних розмов про мир в Україні.

Реклама

«З моєї точки зору, в Туреччини немає жодного маневру. Ми переоцінюємо її роль. Твердість позиції Реджепа Таїпа Ердогана — це цитування статуту Організації Об’єднаних Націй, надання Україні допомоги і фактичне забезпечення Російської Федерації економічним маневром, здатністю фінансувати оборонку через те, що Туреччина по суті стала ключовим енергетичним хабом для Росії. Це все наслідки європейсько-турецьких відносин. І сказати ніхто нічого не може Ердогану», — висловив думку Безсмертний.

За його словами, що стосується НАТО, то ця позиція Туреччини обговорювалася ще під час її вступу до Альянсу.

«Бо це прикордонна країна, і тоді, після Карибської кризи, коли це рішення ухвалювалося, то по суті Туреччині було відведено роль такого хабу в діалозі між християнським і мусульманським світом», — пояснив дипломат.

Він зазначив, що нинішня поїздка Фідана до Москви — це позиція консультацій про місце, час проведення, загалом здатність провести новий раунд переговорів Росії та України.

Реклама

«І в нинішній ситуації, з моєї точки зору, необхідно було в українській стороні почати свою підготовку», — додав Безсмертний.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Туреччини у Москві зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним та обговорив з ним шляхи припинення війни в Україні. Фідан також зустрівся з головою російської делегації на переговорах з Україною у Стамбулі Володимиром Мединським.

Окрім того, 27 травня Фідан зустрівся з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, якому заявив про готовність Туреччини прийняти новий раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі. Лавров погодився на пропозицію турецького колеги.

Після цього Фідан вирушить до Києва, щоб обговорити з українськими офіційними особами результати нещодавніх контактів із російською стороною.

Реклама