Роль Зеленського та застава за Єрмака: у НАБУ та САП розповіли деталі справ "Династія" та "Мідас"

Справа "Династія" / © ТСН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме суд обрати для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ця заява пролунала під час спільного брифінгу керівників САП та НАБУ щодо розслідування справи про легалізацію сотень мільйонів гривень.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Про позицію сторони обвинувачення повідомив глава САП Олександр Клименко. За його словами, крім арешту, прокурори проситимуть суд визначити можливість внесення застави.

«Її розмір планують встановити на рівні 180 млн грн», — зазначив Клименко. Судове засідання має розпочатися сьогодні.

Деталі справи Династія: 460 мільйонів на елітному будівництві

До слова, Андрієві Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію коштів на будівництві маєтків у котеджному містечку «Династія» під Києвом. За даними слідства, організована група через кооператив «Сонячний берег» та готівкові розрахунки «відмила» понад 460 млн грн (близько 8,9 млн дол.) упродовж 2021–2025 років. Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Сам Андрій Єрмак раніше заперечував свою причетність, називаючи розслідування наслідком «публічного тиску на правоохоронців». Його адвокат також наполягає на безпідставності підозри.

Статус президента та операція Мідас

Під час брифінгу директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розставив акценти щодо фігурантів розслідування.

«Президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування НАБУ чи САП. В тому числі, у досудовому слідстві у справі щодо будівництва маєтків у котеджному містечку Династія», — заявив Кривонос.

Також на брифінгу зазначили, що секретар РНБО Рустем Умєров має статус свідка у справі.

Він також додав, що інші версії слідства щодо належності кінцевого майна наразі перевіряються, проте деталі поки не розголошуються. Окрему увагу приділили масштабній операції «Мідас». Олександр Клименко підкреслив, що жоден з керівників напрямків, залучених до операції, не знав про весь масштаб розслідування.

«Якщо б відбувся виток, це лише від мене особисто чи керівника НАБУ. Деякі напрямки розслідування вам відомі, але деякі досі приховані, суспільство дізнається про них пізніше», — наголосив керівник САП.

Розслідування в оборонній сфері та тиск на експертів

НАБУ та САП також підтвердили, що розслідування не обмежується лише будівництвом. З лютого 2025 року триває перевірка низки виробників українського озброєння, зокрема виробників дронів та закупівель бронежилетів.

Семен Кривонос підкреслив, що правоохоронці стикаються з серйозними викликами під час досудового слідства. Зокрема, Олександр Клименко повідомив про кричущі факти впливу на хід справи.

«Експертам у справах НАБУ і САП погрожують мобілізацією та тиском на рідних», — заявив Клименко.

На запитання журналістів, чому підозру Єрмаку вручили лише зараз, у відомствах відповіли, що строки залежать від обсягу та достатності зібраних доказів. Правоохоронці запевняють, що їхнє головне завдання — підготувати бездоганну доказову базу для суду, аби покарання було невідворотним.

Справа «Династія» — останні новини

Нагадаємо, правоохоронці викрили організовану групу, яку підозрюють у відмиванні великих сум грошей через будівельні проєкти. Підозри також оголосили ще шістьом фігурантам справи. За даними ЗМІ, ймовірно, серед них — колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Ситуацію прокоментували і в Офісі президента. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив: «Цей контекст уже давно існує в ЗМІ та широко висвітлюється, тож чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому наразі рано давати оцінки».

