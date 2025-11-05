Росгвардія на ТОТ Херсонщини проводить рейди: шукають і знищують українську символіку

Прапор / © Unsplash

Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють про нову хвилю перевірок у Генічеську, Скадовську, Таврійську та Новій Каховці. Окупаційні сили обходять двори та вулиці у пошуках українських прапорів та символів спротиву.

У тимчасово окупованих містах Херсонщини російські силовики знову активізували репресивні дії проти проявів української ідентичності. Як повідомляє рух спротиву "Жовта Стрічка", Росгвардія запускає окремі патрулі, які перевіряють двори, зупинки та громадські місця, шукаючи українську символіку — малюнки прапорів, написи та інші знаки підтримки України.

Силовики працюють разом із комунальними службами — ті одразу замальовують або зривають знайдене. За словами активістів, такі рейди відбуваються регулярно, коли окупанти помічають, що у містах знову побільшало жовто-блакитних позначок, стрічок або написів.

"Українські символи продовжують з’являтися попри репресії. Люди показують, що Херсонщина — це Україна", — наголошують у "Жовтій Стрічці".

Місцеві жителі кажуть: кожна поява українських кольорів на вулиці стає актом непокори та нагадуванням окупантам, що їхня присутність — тимчасова.

