Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп нагадав про свій дипломатичний успіх у врегулюванні конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. У серпні 2024 року лідери країн підписали мирну угоду, яка поклала край 37-річному конфлікту за Нагірний Карабах.

Про це він повідомив на брифінгу.

Під час пресконференції Трамп зазначив, що багаторічний конфлікт був дуже складним для вирішення.

«Війна тривала 37 років, і лідери казали: 'Ми не вірили, що це можливо вирішити'. Росія намагалася, всі намагалися. Ситуація була складна, але ми впоралися і досягли результату», — сказав Трамп.

Нагадаємо, 8 серпня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали у Білому домі мирну декларацію за посередництва президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що відносини між Росією та Азербайджаном загострились через крах впливу Кремля на Кавказі.

Ми раніше інформували, що Азербайджан більше не має залежності від Росії, тому Москва не зможе впливати на Баку.