Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін оголосив про плани скоротити військові витрати протягом наступних трьох років, на тлі занепаду темпів економічного зростання країни та попереджень чиновників про загрозу рецесії.

Про це пише видання The Telegraph.

«Ми зменшимо оборонні витрати наступного року, а також через рік — протягом трирічного періоду», — заявив він виступаючи на економічному саміті п’яти пострадянських держав у Мінську.

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Заява пролунала після того, як міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков визнав, що економіка Росії перебуває «на межі рецесії». Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна також попередила, що зростання, викликане масованими військовими витратами, сповільнюється, адже ресурси «фактично вичерпано».

Криза на тлі перегрітого ВПК

У 2024 році економіка Росії зросла на 4,3%, головно за рахунок державних витрат на оборону. Проте ціною цього стало рекордне зростання процентних ставок до 21%, що спричинило значне навантаження на бізнес. Хоча в червні ставку трохи знизили до 20%, банкіри попереджають про ризик фінансової кризи — багато підприємств не здатні обслуговувати кредити.

Паралельно з цим, РФ зіткнулася з дефіцитом робочої сили — за оцінкою Вищої школи економіки, на кінець 2024 року в країні бракувало понад 2,6 млн працівників. Причиною цього стала масова мобілізація та перетік кадрів до військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив різку заяву щодо російського президента Володимира Путіна, зазначивши, що не довіряє йому через особистий досвід брехні з боку російського лідера.

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Щоб заповнити фронт, Кремль пропонував великі премії та високі зарплати військовим. Однак це призвело до перекосів — зарплатна інфляція досягла максимуму за 16 років, тоді як приватний сектор потерпає від браку попиту, високих цін і боргового навантаження.

Додатковим викликом для бюджету може стати соціальна адаптація ветеранів. За даними російських джерел, з майже 140 тисяч військових, що повернулися з війни, половина досі не має роботи.

Коментуючи плани НАТО підняти оборонні витрати до 5% ВВП, Путін заявив, що альянс «працює на американський військово-промисловий комплекс», і спробував перекласти відповідальність за «підготовку до агресії» на західні країни.

На Петербурзькому економічному форумі минулого тижня Путін відкинув побоювання щодо колапсу економіки:

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«Щодо 'вбивства' російської економіки — як казав відомий письменник, ‘чутки про мою смерть сильно перебільшені’», — сказав він.