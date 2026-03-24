Росія блефує і затягує переговори: Мельник виступив у Радбезі ООН

Радбез ООН

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Кремль намагається створити хибне враження про ситуацію на фронті та використовує дипломатію як інструмент затягування війни. Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ в Нью-Йорку.

За словами дипломата, Росія веде інформаційну гру, намагаючись переконати світ у власній «неминучій перемозі», хоча реальна ситуація на полі бою для неї погіршується.

«Ми бачимо добре зрежисовану виставу, яку Москва продовжує розігрувати», — наголосив Мельник.

Він підкреслив, що переговорна позиція Кремля побудована на блефі та маніпуляціях. Зокрема, Росія водночас заявляє про готовність до перемовин, але висуває умови, які фактично означають капітуляцію України.

Мельник зауважив, що за понад чотири роки повномасштабної війни РФ не змогла реалізувати жодної зі своїх стратегічних цілей. За цей час російські війська окупували лише близько 9 300 квадратних кілометрів української території.

«Це найдовший “триденний бліцкриг” в історії, який триває вже понад чотири роки», — іронічно зазначив дипломат.

За його словами, за нинішніх темпів Росії знадобляться століття, щоб захопити всю Україну, тому Москва намагається домогтися політичних поступок там, де не змогла досягти успіху військовим шляхом.

Окремо дипломат звернув увагу на суперечливість російських вимог: Кремль наполягає на проведенні виборів в Україні, але водночас не погоджується на припинення вогню, без якого їх проведення неможливе.

Мельник також наголосив, що українські сили змінюють ситуацію на фронті. За його словами, лише за один місяць було звільнено території, співставні за площею з кількома районами Нью-Йорка.

Водночас Росія стикається з серйозними економічними труднощами — стагнацією, дефіцитом бюджету та виснаженням ресурсів, що ускладнює подальше фінансування війни.

Попри це, Україна залишається відданою мирному врегулюванню.

«Ми не були і не будемо перешкодою для справедливого миру та готові продовжувати переговори за посередництва США», — підсумував постпред.

