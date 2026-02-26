Росія боїться членства України в ЄС не менше, ніж у НАТО: дипломат назвав причини

Прапори України та Євросоюзу / © Getty Images

Росія розглядає Європейський Союз і НАТО як антиросійські блоки та боїться політичного зближення України з ЄС, водночас Україна має повне суверенне право самостійно визначати свій зовнішньополітичний курс.

Таку позицію висловив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.

«Очевидно, що Росія боїться політичного зближення України з Європейським Союзом. Але це наше суверенне право, і не Путіну визначати, чи будемо ми в ЄС, чи будемо ми в НАТО, чи будуть розташовані на території України французькі чи британські війська або будь-які інші війська. Це не питання до Путіна. Це питання до нас і до наших переляканих європейських та інших партнерів», — наголосив він.

Огризко підкреслив, що для Путіна втрата України означає крах імперських амбіцій.

«Бо у Путіна позиція очевидна: втрата України — це втрата надії на відновлення імперії. Це те, що вибиває з цього історичного міфу підґрунтя. Тому що як можна претендувати на Київ, якщо Київ тобі не належить? Тобто яка ж ти імперія, якщо твоє серце перебуває в іншому тілі?» — заявив дипломат.

За його словами, вступ України до Європейського Союзу для Москви є неприйнятним за визначенням, тому твердження про те, що Росія виступає лише проти НАТО, але не проти ЄС, не відповідають дійсності.

Він навів як приклад заяви глави МЗС РФ Сергій Лавров.

«Лавров уже розповідає, що ЄС набув такого ж значення і ролі, як і НАТО, що це два антиросійські агресивні блоки і що між ними особливої різниці немає. Виходячи з цієї логіки, ну як же ми дозволимо, щоб наша Україна була в їхньому союзі — що в одному, що в іншому?» — зазначив Огризко.

Він також зауважив, що позиція РФ залишається незмінною.

«Тому не треба навіть думати про якісь зміни в позиції РФ. У них позиція одна: України не повинно бути. А яка наша позиція щодо Росії? Оце питання. Я ніде не чув чітко сформульованої стратегії України щодо Росії. Як ми будуємо свої відносини з Росією? На якій підставі? З якою метою і що ми маємо на увазі? У Кремлі кажуть: „Наша мета — знищити вас“. А яка наша мета?» — підсумував Огризко.

Раніше повідомлялося, що Росія погрожує Європі військовим «візитом» без дозволів, у разі заборони в’їзду тим, хто бере участь у «сво».

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив про необхідність офіційно визначити часові рамки вступу України до Європейського Союзу.