Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Кремль може свідомо затягувати війну проти України до президентських виборів у США 2028 року, очікуючи на нову американську адміністрацію.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

За його словами, наразі невідомо, які саме оцінки російське військове керівництво надає диктатору Путіну щодо подальшого перебігу війни.

Реклама

«Нам невідомо про що доповідає російське військове керівництво Путіну. Можливо, вони говорять, що потрібно ще рік, півтора, два роки, щоб захопити решту території Донецької області, якщо не вдасться зробити дипломатичним шляхом, то вони ще й спробують піти в оперативний наступ на інші території України», — зазначив Портников.

Він вважає, що за такого сценарію Путін може просто чекати зміни політичної ситуації у США.

Портников наголосив, що Кремль може розраховувати на появу нового президента США, з яким спробує домовитися на більш вигідних для себе умовах.

«У Путіна може бути одна цікава думка — поки Трамп є президентом США, йому нічого не заважає далі вести війну, а вже з новим президентом Сполучених Штатів він може домовитись», — пояснив він.

Реклама

Журналіст звернув увагу, що у США вже наближається середина президентського терміну Дональда Трампа.

«Нагадаю, що вже 2026 рік. Середина президентського терміну Трампа. У США через два роки відбудуться президентські вибори», — зазначив Портников.

На його думку, російська влада уважно стежитиме за тим, хто стане кандидатами від Республіканської та Демократичної партій.

«Тобто, вони можуть почекати й подивитись хто стане кандидатами від обох партій в США. З цього вони будуть виходити», — сказав журналіст.

Реклама

Він також нагадав, що Росія раніше вже намагалася перечекати каденцію Джо Байдена.

«Росіяни рівно так хотіли перечекати Джо Байдена, бо не знали, що буде з Трампом. Втім, вже десь за два роки до закінчення каденції Байдена, вони просто чекали», — пояснив Портников.

За його словами, Кремль може ще певний час імітувати активність, а потім перейти до тактики очікування.

«Трамп вже майже 1,5 року є президентом і таким чином вони можуть ще десь 6 місяців погратись, а потім просто чекати», — заявив журналіст.

Реклама

Портников вважає, що ключовим фактором для Росії стане наявність ресурсів для продовження війни.

«Якщо в них вистачить ресурсу на продовження війни, економічних й демографічних, вони можуть просто чекати. Гадаю, що росіяни на це й налаштовані», — наголосив він.

Водночас журналіст додав, що цей сценарій може зірвати посилення ударів по російській промисловості.

«Єдине, що може зірвати цей план це удари по їхньому ВПК та нафтопереробному комплексу», — підсумував Портников.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Кремль продовжує висувати ультимативні умови для переговорів з Україною, фактично виключаючи можливість діалогу на рівних.

Ми раніше інформували, що лише жорстке посилення санкційного тиску на Росію та нарощування підтримки України можуть змусити Путіна першим сісти за стіл переговорів.

Новини партнерів