Росія б’є дедалі ближче до кордонів: Україна з партнерами готує важливі зміни

КПП. / © УНІАН

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На тлі активних ударів Росії по Україні, а також атак поблизу кордонів сусідніх Молдови і Польщі Київ обговорює з партнерами посилення безпеки на кордоні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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«Українські профільні відомства спілкуються з профільними відомствами країн-партнерів на тему, яким чином перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки», — висловився представник дипустанови.

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Водночас конкретних деталей поки не розголошують. За словами Тихого, певні моделі і логістичні рішення вже запропоновані. Втім, зараз остаточних домовленостей ще немає. Україна очікує, щоб партнери підтвердили готовність підтримати запропоновані заходи.

Удари РФ поблизу кордонів

Зранку 5 жовтня РФ вдарила на кордоні з Молдовою - поблизу прикордонного переходу Паланка-Маяки-Удобне. Через «приліт» було пошкоджено пасажирський автобус. Поранення отримав співробітника молдавського прикордонного патруля.

Водночас у вересні кілька разів дрони РФ атакували недалеко від польського кордону. Зокрема, 13 вересня влучання сталося по АЗС неподалік пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Внаслідок російського удару також було локомотив пасажирського поїзда «Київ — Варшава».

Крім того, у Польщі кілька разів оголошували тривогу та евакуювали пункт пропуску в Дорогуську, що межує з КПП «Ягодин», і Зосіні, суміжному з Устилугом на Волині. Також тимчасово закривали аеропорти.

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