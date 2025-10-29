ТСН у соціальних мережах

Росія дедалі слабшає і не має реальних союзників — соціолог Шульга

Росія дедалі більше перетворюється на васала Китаю.

Прапор РФ

Прапор РФ / © gettyimages.com

Росія не рухається в напрямку перетворення навіть на регіональну супердержаву. Навпаки — вона постійно послаблюється, вважає доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.

Про це він заявив у прямому етері телеканалу Еспресо.

«Є ще один дуже важливий компонент, який, можливо, доходить до російської еліти повільно, але все ж доходить. Ми бачимо цю рефлексію в публікаціях, в обговореннях — навіть у Росії. Йдеться про те, що Росія не має тилу. І це не Далекий Схід, куди важко дістатися. У випадку з Україною тилом є Європейський Союз, країни Заходу, де можна отримати матеріальну допомогу, зброю, навіть перенести виробництво», — наголосив соціолог.

За його словами, у Росії таких партнерів немає.

«Навпаки, так звані союзники лише заробляють на її проблемах — на рестрикціях, на санкціях. Вони купують підсанкційні товари втридорога, а постачають для війни — в чотиридорога», — зауважив Шульга.

Він пояснив, що це створює екзистенційну проблему для Росії:

«Насправді у росіян немає жодного справжнього союзника. Китай — це суверен, а Росія дедалі більше стає васалом. Індія, Туреччина, країни Центральної Азії — усі вони просто відверто заробляють на санкційній торгівлі», — сказав він.

Олександр Шульга підсумував, що такий стан справ є черговим підтвердженням того, що Росія не посилюється, а навпаки — слабшає.

«Останні санкції — це дуже показовий приклад. А те, як ці санкції сприйняли всередині Росії на дипломатичному рівні — це окрема й дуже цікава тема. Вона стосується стратегії Росії на найближчий рік», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у підготовці до нової великої європейської війни і заявив про загрозу від НАТО в Арктиці та Євразії.

Ми раніше інформували, що російська влада офіційно витрачає бюджетні кошти на заохочення вербувальників, які відправляють людей воювати проти України.

