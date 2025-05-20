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Росія допомогла КНДР розробляти ракети класу "повітря-повітря" - Yonhap
Пхеньян міг отримати озброєння та передові технології від Росії в обмін на відправлення своїх солдатів на війну.
Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від Російської Федерації під час розроблення нової ракети “повітря – повітря”.
Про це повідомляє видання Yonhap з посиланням ні північнокорейські державні медіа.
За їхньою інформацією, лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету “повітря – повітря”, запущену з винищувача МіГ-29.
Відповідаючи на запитання, чи міг Пхеньян отримати озброєння та передові технології від РФ в обмін на відправлення своїх військ, речник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Чжун заявив, що “є зв’язок”. Втім, нібито необхідний подальший аналіз, щоб “визначити масштаби можливої технологічної допомоги з боку Росії”.
За словами південнокорейського військового, Північній Кореї знадобиться “значний час”, перш ніж вона зможе використовувати ці системи озброєння в бойових умовах.
Нагадаємо, на початку травня Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в бік Східного моря. Перед цим Пхеньян запустив кілька балістичних ракет, які, ймовірно, були ближнього радіуса дії, 10 березня, коли Південна Корея та США розпочали спільні весняні військові навчання.