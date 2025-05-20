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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
31
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Росія допомогла КНДР розробляти ракети класу "повітря-повітря" - Yonhap

Пхеньян міг отримати озброєння та передові технології від Росії в обмін на відправлення своїх солдатів на війну.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Запуск ракети КНДР.

Запуск ракети КНДР. / © Associated Press

Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від Російської Федерації під час розроблення нової ракети “повітря – повітря”.

Про це повідомляє видання Yonhap з посиланням ні північнокорейські державні медіа.

За їхньою інформацією, лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету “повітря – повітря”, запущену з винищувача МіГ-29.

Відповідаючи на запитання, чи міг Пхеньян отримати озброєння та передові технології від РФ в обмін на відправлення своїх військ, речник Об’єднаного комітету начальників штабів Лі Сон Чжун заявив, що “є зв’язок”. Втім, нібито необхідний подальший аналіз, щоб “визначити масштаби можливої технологічної допомоги з боку Росії”.

За словами південнокорейського військового, Північній Кореї знадобиться “значний час”, перш ніж вона зможе використовувати ці системи озброєння в бойових умовах.

Нагадаємо, на початку травня Північна Корея запустила неідентифіковану балістичну ракету в бік Східного моря. Перед цим Пхеньян запустив кілька балістичних ракет, які, ймовірно, були ближнього радіуса дії, 10 березня, коли Південна Корея та США розпочали спільні весняні військові навчання.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
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