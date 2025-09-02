Росія саботує спроби Трампа домовитися про мир в Україні – ISW

Дональд Трамп / © Associated Press

Кремль публічно заперечує готовність брати участь у запропонованих президентом США Дональдом Трампом мирних переговорах щодо України.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), такі заяви фактично підривають дипломатичні зусилля Білого дому.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков 1 вересня заявив, що “немає жодної домовленості” щодо можливої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, а також тристоронніх переговорів за участю США. Він також нагадав, що після американо-російського саміту на Алясці 16 серпня сторони не обговорювали жодних подібних форматів і навіть не визначили дати нових переговорів між Трампом і Путіним.

Водночас сам Трамп 18 серпня повідомив, що планує організувати спочатку двосторонню зустріч Зеленського з Путіним, а вже після цього провести тристоронні переговори за своєю участю.

На думку ISW, відмова Кремля підтвердити наміри США й України демонструє небажання Росії брати участь у форматах, які могли б сприяти мирному врегулюванню. Це створює додаткові перешкоди для дипломатичних ініціатив Вашингтона та посилює невизначеність навколо можливості переговорів про припинення війни.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа готова розглянути нові санкції проти Росії у відповідь на посилення бомбардувань України.