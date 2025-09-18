Очільник МЗС РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність держави-агресорки шукати компроміс щодо завершення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам на «Першому каналі».

За його словами, пошуки «компромісу» можливі за умови, що будуть забезпечені «законні інтереси» Росії у «сфері безпеки».

«Стійкі домовленості — це компроміс. І ми готові його шукати за умови, що наші законні інтереси у сфері безпеки, законні інтереси російських людей в Україні буде забезпечено так само, як буде забезпечено й законні інтереси інших учасників такої домовленості», — заявив головний російський дипломат.

Лавров вкотре згадав про псевдореферендуми на окупованих територіях, які, як він стверджує, «ігнорувати не можна».

Очільник російського МЗС додав, що, на його думку, адміністрація президента США Дональда Трампа «розуміє проблеми, пов’язані з НАТО».

Також Лавров стверджує, що Білий дім буцімто хоче «прибрати Україну з порядку денного», щоби вибудовувати нормальні економічні відносини з Росією.

Нагадаємо, раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков цинічно заявив, що гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й державі-агресорці.