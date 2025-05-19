Росія готує 800 тисяч солдатів до нового удару: чому Захід боїться закінчення війни в Україні

Очільник Кремля Володимир Путін / © ТСН.ua

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Очільник Кремля Володимир Путін стане ще небезпечнішим, коли закінчиться війна в Україні, вважають західні спецслужби.

Про це пише Bild.

«У разі закінчення бойових дій в Україні загроза для нас зросте», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у розмові з Bild.

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Близько 800 тисяч російських солдатів у разі перемир’я не вирушать додому, каже Певкур, а отримають нові накази. З ним згодні і спецслужби. Як стало відомо Bild, у разі перемир’я західні розвідки побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії та Норвегії, а також до балтійських країн і до Білорусі — тобто майже на кордон із Польщею.

Як вважають спецслужби, вже існують плани щодо цього, а за останні місяці Росія підготувала й відповідну інфраструктуру. Реалізувати їх поки що заважає лише війна в Україні.

Джерело Bild стверджує, що якщо перемир’я буде найближчим часом і Росія буде впевнена в його надійності, вона може перекинути війська до Білорусі під час навчань «Запад-2025». Водночас, нагадує джерело, Росія використовувала військові маневри в Білорусі як привід для розміщення армії поблизу українських кордонів 2021 року. Цього разу можливі цілі — Литва або Польща.

Джерело визнає: «Звісно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але потрібно чесно сказати: якщо війна триватиме, „Запад-2025“ залишаться лише маневрами, оскільки ключові сили будуть зайняті в іншому місці. Якщо ж вона закінчиться на умовах Росії, навчання „Запад“ можуть стати початком нової війни проти нас».

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Інший західний чиновник також зробив тривожне попередження.

«Росія сприймає слабкість як можливість для нових завоювань. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу мету», — резюмував він.

Нагадаємо, видання Bloomberg пише, що Путін вірить, що до кінця 2025 року захопить чотири області України.