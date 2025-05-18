Росія готує документ з вимогами щодо припинення вогню в Україні — Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

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Російська Федерація готує офіційний документ з викладенням своїх вимог до умов припинення вогню в Україні.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю американському телеканалу CBS News.

За його словами, під час телефонної розмови 17 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва готує документ з “ідеями та вимогами”, які можуть стати основою для подальших перемовин щодо припинення бойових дій.

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“Він сказав мені, що вони оформлюють свою позицію письмово, і я очікую цей документ вже найближчими днями”, — зазначив Рубіо.

Водночас він додав, що українська сторона також працює над власним баченням перемир’я. За словами держсекретаря, Вашингтон сподівається, що позиції сторін будуть достатньо близькими, аби стати стартовою точкою для подальших перемовин.

Також Рубіо наголосив, що передав Лаврову чіткий сигнал від президента США Дональда Трампа з вимогою негайного припинення насильства. “Меседж президента був однозначним: смерті та руйнування мають припинитися”, — сказав він.

Крім того, держсекретар США позитивно оцінив угоду про обмін полоненими, досягнуту під час зустрічі в Стамбулі, і назвав її “реальним кроком вперед”.

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Нагадаємо, що раніше США попередили: без прогресу щодо України Сенат схвалить санкції проти Росії. Вашингтон дає дипломатії шанс, але готується до жорстких заходів у разі безрезультатних переговорів.