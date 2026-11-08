Росія готує нові провокації в Молдові — Санду розкрила план Путіна

Мая Санду заявила про нові провокації РФ / © Associated Press

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Президентка Молдови Мая Санду заявила, що найближчими місяцями Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію в країні або «створити видимість дестабілізації» з метою перешкоджання її вступу до Європейського Союзу.

Про це пише Moldpres.

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«Я можу лише сказати, що найближчими місяцями і не тільки ми побачимо нові спроби з боку РФ дестабілізувати ситуацію чи створити видимість дестабілізації в Молдові, щоб чинити перешкоди, викликати питання у держав-членів Європейського союзу та ускладнити наш шлях до вступу до ЄС», — зауважила лідерка.

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За її словами, уряд країни має бути готовий протистояти цим викликам для того, щоб зберегти мир і стабільність у країні та не допустити дискредитації європейського курсу.

«На жаль, це те, що ми побачимо. Ми маємо бути готові та реагувати у відповідний спосіб. Насамперед для того, щоб зберегти стабільність і мир тут, удома, а по-друге, щоб не дискредитувати наш європейський курс», — наголосила Санду.

Російські провокації у Молдові — останні новини:

На початку жовтня у Молдові вибухнули п’ять російських дронів і ракет, які порушили її повітряний простір. Через це МЗС Молдови викликало посла Росії та вручило йому ноту протесту. Згодом снаряд РФ влучив у пасажирський автобус біля КПП «Паланка» на кордоні з Молдовою під час чергового російського удару по українській інфраструктурі.

23 жовтня поліція Молдови заявила, що у селі Кіштелніца Теленештського району дрон впав на землю на відстані близько 100 метрів від житлового будинку. Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію. Через це Кишинів оголосив працівника російського посольства персоною нон ґрата.

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