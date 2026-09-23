Росія готує нову масовану атаку на Україну — Зеленський

Зеленський / © Володимир Зеленський

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Росія готує нову масовану атаку проти України. Про це президент Володимир Зеленський заявив після переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

За словами президента, відповідну інформацію українська сторона отримала від розвідки.

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"Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України", — повідомив Зеленський.

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На зустрічі лідери детально обговорили безпеку, захист українців, підготовку до зими та дипломатичні можливості. Окремою темою стало посилення української протиповітряної оборони.

Зеленський зазначив, що Україна перебуває у постійній комунікації з партнерами щодо отримання додаткових засобів ППО. Велика Британія раніше оголосила про пакет на £100 млн для закупівлі засобів протиповітряної оборони, зокрема ракет до Patriot, які мають надійти перед зимою.

Президент також подякував Великій Британії за підтримку української енергетики та повідомив про новий внесок Лондона напередодні зимового періоду. Суми цього внеску у заяві не уточнено.

Ще одним питанням переговорів стали санкції проти Росії. Зеленський заявив, що позиції Києва та Лондона збігаються щодо необхідності зберігати й посилювати обмеження, поки триває війна.

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Раніше британський уряд також заявляв про необхідність терміново посилювати українську ППО та допомагати енергетичному сектору України перед зимою.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що Путін хоче завершити війну.

Зеленський своєю чергою заявив, що готовий у будь-який час сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним.

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