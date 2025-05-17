Росія готує новий наступ: Ступак пояснив, чому Кремль не хоче перемовин

Окупанти / © Associated Press

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Росія наразі не готова до перемовин із Україною через перевагу на фронті. Кремль усвідомлює, що навіть коротке припинення вогню може дати Збройним силам України можливість укріпитися, наростити оборону, покращити логістику та збільшити втрати ворога у разі нового наступу.

Про це в інтерв’ю DW заявив військовий експерт та колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

На його думку, російське командування наразі орієнтується не на дипломатію, а на подальший тиск, який може включати навіть спроби захоплення нових українських територій.

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«Росіяни, вони не готові розмовляти зараз, бо мають перевагу на фронті. Вони чудово усвідомлюють, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накопають укриттів, натягнуть дронів, і російські втрати будуть у рази більшими», — заявив Ступак.

За словами експерта, Росія готується до масштабного літнього наступу, ймовірно, з подальшою спробою ультимативно вимагати приєднання нових українських територій, зокрема Сумської області.

«Вони хочуть дотискати, вимагатимуть приєднати до себе ще й Сумську область, говоритимуть ультиматумами. І поки на лінії розмежування не буде патової ситуації, за стіл переговорів ніхто не сяде», — підкреслив він.

На його думку, можливість бодай формальних переговорів може з’явитися не раніше жовтня. Це станеться лише в тому випадку, якщо Росії не вдасться реалізувати свої військові плани влітку.

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Навіть втручання зовнішніх гравців не змінить ситуації, переконаний експерт.

«Навіть розмова Трампа з Путіним не допоможе, бо це КДБшник. Він відчуває кров, він відчуває, якщо жертва починає брикатися, то її треба дотискати. Жодні задобрювання у вигляді зняття санкцій, визнання Криму російським, обіцянки спільно розробляти Арктику — все це не спрацювало. Тому бойові дії продовжаться», — наголосив Ступак.

Нагадаємо, під час прямих переговорів між Україною та РФ, які відбулись у Стамбулі у п’ятницю, 16 травня, російська делегація озвучила низку неприпустимих вимог для припинення вогню та закінчення війни.

Водночас росіяни заявляють про «успішні переговори» з Україною. За словами керівника путінської делегації, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню.

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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що делегаціями РФ і України обговорювалося питання зустрічі президента Володимира Зеленського і «фюрера» РФ Володимира Путіна. Також було обговорення можливості обміну військовополонених у форматі «1000 на 1000».