Росія готує резерви: Сибіга попередив союзників про загрозу та закликав до дій

Очільник МЗС України Андрій Сибіга

Реклама

Росія підготовку стратегічних резервів, що може свідчити про плани масштабних бойових операцій не лише в Україні.

Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, з посиланням на дані української розвідки.

«За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні», — заявив Сибіга.

Реклама

У зв’язку з цим, Сибіга наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Москву та закликав союзників до дипломатичної мобілізації.

«Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію», — додав міністр.

Раніше Сибіга назвав три основні пункти для досягнення миру в Україні. Міністр підкреслив необхідність посилення тиску на Росію, розширення санкцій та зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, що німецька розвідка нещодавно попереджала про наміри Росії перевірити дієвість п’ятої статті НАТО та плани агресії проти західних країн.

Реклама

Водночас французький генерал-лейтенант Мішель Яковлєв висловив думку, що військовий потенціал Європи значно перевищує можливості Росії.

Також слід відзначити, що Der Spiegel отримав інформацію про підготовку Росією до світової війни. Нині вважають, що головною метою є підготовка до тривалого протистояння із Заходом, а також посилення оборонної та ядерної інфраструктури на випадок загострення конфлікту.