Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс / © Associated Press

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Розвідка у країнах НАТО дійшла згоди, що Росія є довгостроковою військовою прямою загрозою Альянсу. Москва чітко готується до довгострокової конфронтації з НАТО.

Про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив на пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою 1 квітня.

«Розвідувальна спільнота у країнах НАТО дійшла згоди, що Росія є довгостроковою військовою прямою загрозою НАТО. І для цієї оцінки є всі підстави. Зокрема, це плани Росії і спроможності, які плануються, які мають бути присутні дуже близько до НАТО. Вони десятиріччями вкладалися в це. І вони чітко готуються до довгострокової конфронтації з НАТО«, — розповів Будріс.

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Політичні цілі Путіна

Він зауважив, що після повномасштабного вторгнення Росії до України стало очевидним, що Москва використовує свої військові сили і для політичних цілей.

«Ці політичні цілі очевидні. Путін вже декілька разів це стверджував. Він казав, що він хоче. Він хоче, щоб американців не було у Європі. Він хоче домінувати у Європі. Він хоче, щоб інфраструктура була витіснена на Захід. Він не хоче, щоб Україна була незалежною сильною країною з економічними та соціальними умовами. І це те, чого він досягає», — зауважив очільник МЗС Литви.

Він додав, що Путін досягав цього політичними заходами, а не війною, як зараз. Будріс впевнений, що російський диктатор намагатиметься досягти цього шляхом переговорів і з усіма іншими елементами. Тож це довгострокова перспектива для Росії.

За словами міністра, для НАТО та України існує лише три сценарії взаємодії з Росією:

війна з Росією, загроза з боку Росії, окупація.

Будріс висловив переконання, що єдиний спосіб уникнути найгіршого розвитку подій — це стримування Москви шляхом зміцнення оборони та посилення міжнародної підтримки України.

«Тому в майбутньому ми бачимо довгострокову підтримку України та членство України в НАТО як рішення для того, щоб бути у безпеці. І саме так ми маємо підходити до Росії», — наголосив литовський міністр.

Він додав, що не має жодних ілюзій щодо нинішнього російського режиму, щодо часу та епохи.

«Їм потрібні території, і вони хочуть підкорити сусідів. Ось з ким ми маємо справу. І ви знаєте, це краще, ніж будь-хто інший», — констатував Будріс.

Нагадаємо, за оцінками німецької розвідки, Росія може бути готовою до широкомасштабної конвенційної війни проти НАТО до кінця десятиліття — тобто вже через п’ять років.