Росія готується до війни з іншими країнами: у Данії сказали, на кого націлений Путін

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

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Росія готується до війни з НАТО. Саме тому слід ухвалити відповідні рішення на саміті у Гаазі.

Про це сказала премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен після саміту у Вільнюсі.

“Путін говорить про мир вдень, але бомбить Україну вночі. РФ готується до війни з НАТО”, — Метте Фредеріксен.

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За даними розвідки Данії, РФ вважає, що вона у конфлікті із Заходом і готується до війни з НАТО.

“Тому є ключовим, щоб ви вживали необхідних рішень на саміті у Гаазі", — зазначила вона.

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості того, аби швидко забезпечити реальні можливості НАТО щодо своєї оборони. Вона також акцентувала, що слід продовжувати військову допомогу Україні.

«Я мушу визнати, що недостатньо всього лише узгодити цілі по фінансуванню. Нам треба забезпечити реальні спроможності і зробити це швидко. Ми повинні впевнитися, що НАТО завжди має повний спектр необхідних спроможностей і захищатися від будь-яких загроз проти наших країн», — висловилась прем’єрка Данії.

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Вона також наголосила, що слід продовжувати військову допомогу Україні.

«І в той самий час ми повинні продовжувати нашу міцну та значну підтримку для української боротьби за свободу. Дозвольте мені бути дуже чесною: нам треба передавати те, що потрібно на полі бою. Треба виділяти більше коштів на виробництво зброї напряму в Україні. У нас вже є механізм, який працює», — заявила Фредеріксен.

Вона також вступила за те, аби застосувати сильніші санкції проти Росії, проти її тіньового флоту. Політикиня нагадала, що нещодавно ЄС вніс до санкційного пакета додаткові 200 суден цього флоту.