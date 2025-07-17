Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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У Росії загострюється внутрішня боротьба серед еліт, яка пов’язана з підготовкою до транзиту влади після Володимира Путіна.

Про це повідомив політолог Вадим Денисенко.

В російських елітах почалися серйозні зрушення, пов’язані зі скороченням фінансових ресурсів, масштабним перерозподілом власності та стрімким розширенням списку осіб, яких можуть заарештувати — фактично недоторканними залишаються лише близько 20 осіб із найближчого оточення Путіна, а також представники середньої й вищої ланки ФСБ і ФСО. Хоча зміна влади у РФ не настане миттєво, запущені процеси вказують на початок трансформації й дають підстави для обережного оптимізму.

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За даними експертів, елітні угруповання почали діяти у логіці транзиту, попри публічне замовчування цієї теми. Причиною стали зменшення бюджетних ресурсів, масштабна реприватизація й активізація репресій. Зокрема, в РФ триває націоналізація майна у більших масштабах, ніж під час приватизації 1990-х років.

«Важливо зазначити, що ключовою фігурою в націоналізації є генеральний прокурор Краснов. Але при цьому, Краснов не отримав політичної суб’єктності», — зазначив Денисенко.

Суттєво зросла роль ФСБ, хоча там спостерігається внутрішнє двовладдя — заступник голови служби Сергій Корольов отримує вказівки безпосередньо від Путіна, минаючи директора Бортнікова. Однак наразі ФСБ не має власного кандидата на роль наступника.

«На сьогодні можемо чітко говорити, що армія не набула субʼєктності і перспективи набуття цієї самої політичної субʼєктності є мінімалістичними. Крупний бізнес остаточно втратив політичну субʼєктність і все більше перетворюється на прохача дотацій з держбюджету», — йдеться в повідомленні.

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Ключовими гравцями у боротьбі за вплив залишаються кілька угруповань: Патрушев–Чемезов, Ковальчуки–Кірієнко та, ймовірно, Ігор Сєчін. Родина Путіна поки що не оформлена як окрема політична група, однак експерти припускають, що під час транзиту її активно залучать у просуванні гасла «Ми продовжуємо курс Володимира Путіна».

Нагадаємо, нещодавно президент Росії Володимир Путін підписав указ, який значно розширює перелік відомостей, що можуть бути класифіковані як державна таємниця. Нові обмеження торкнуться сфер зовнішньої політики, міжнародної торгівлі, економіки, науки та мобілізаційної підготовки.