Росія грає з вогнем біля кордонів НАТО: одна з країн попередила про нову тактику Кремля

Кремль. / © Associated Press

Відповідальність за порушення повітряного простору Естонії лежить на агресорці Росії, яка продовжує вести війну в Україні. Водночас українські удари по російській інфраструктурі мають тривати.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в інтерв’ю «Укрінформ».

«Можливо, будемо бачити дедалі більше подібних інцидентів. Це побічні ефекти російської загарбницької війни. Тепер Росія навмисно "штовхає" ці дрони на територію НАТО, поширюючи фейковий наратив, нібито НАТО, ми — країни Балтії та Фінляндія — офіційно дозволяємо Україні використовувати нашу територію для цих атак. Це неправда», — наголосив міністр.

З його слів, відповідальність лежить на Москві і світ має це зрозуміти. «Фюрер» країни-агресорки Володимир Путін прагне змусити країни НАТО тиснути на Україну з вимогою припинити удари по території Росії. Втім, додав Тсахкна, «річ не в Україні, а в Росії».

«Путін завжди грає на цьому страху ескалації. Він хоче показати, що країни Балтії та ця частина НАТО будуть втягнуті у війну. Я можу сказати, що ніхто не ставить під сумнів право України атакувати об’єкти глибоко в російському тилу», — наголосив очільник естонського МЗС.

Хоча Тсахкна виступив за продовження ударів українськими дронами по об’єктах в Росії, але він також закликав Україну до обережності з огляду на відхилення безпілотників.

«Ми хотіли б, щоб Україна була обережнішою щодо кордонів, але якщо ви б’єте по "лініях життя" російської військової машини в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі та інших — це дуже близько до наших кордонів. Путін глибоко стурбований, бо майже 60% експорту газу і нафти йде через ці порти. Тому Україна має продовжувати», — заявив Маргус Тсахкна.

Загроза для країн Балтії — що відомо

Нещодавно Москва відкрито пригрозила Латвії «ударом у відповідь» нібито через те, що Рига допомагає Україні. У Кремлі стверджують, буцімто «Київ переконав Ригу», щоб дрони для атак по РФ запускали з Латвії. Крім того, Москва звинувачує у цьому ще й Естонію та Литву.

Поінформовані джерела Reuters заявили, що НАТО готується відбивати атаку на країни Балтії. Так, Альянс посилить оборону на сході та створить нову структуру, щоб швидко перекинути війська до Латвії та Естонії в разі війни з Росією.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що звинувачення країн Балтії з боку Росії викликають «занепокоєння» через «побоювання щодо ескалації». З його слів, Вашингтон уважно стежить за ситуацією та співпрацюватиме з союзниками по НАТО залежно від її розвитку.

Дата публікації 21:10, 22.05.26

