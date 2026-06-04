Росія і Китай готують нові військові та енергетичні проєкти: що відомо

Путін та Сі / © Associated Press

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Росія та Китай розробляють нові спільні проєкти у військово-технічній та енергетичній галузях. Водночас у Кремлі запевняють, що така співпраця нібито не спрямована проти третіх країн.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з представниками засобів масової інформації в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Співпраця РФ з Китаєм — що планують

За словами російського диктатора, Москва і Пекін планують розширити двосторонню взаємодію найближчим часом. Крім того, він назвав Росію та Китай «природними партнерами», які взаємодіють виключно заради власної вигоди.

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Путін наголосив, що нові розробки у військово-технічній сфері не мають стосунку до поточної геополітичної ситуації чи війни.

«Москва і Пекін дружать не проти когось, а в своїх власних інтересах», — стверджує глава Кремля.

Також очільник Кремля анонсував укладання нових масштабних угод у паливно-енергетичному комплексі. Посилаючись на майбутні спільні економічні проєкти з КНР, Путін додав, що держави «скоро порадують» новими домовленостями у сфері енергетики.

Росія та Китай — останні новини

Раніше Володимир Путін під час переговорів у Пекіні не домігся від китайського лідера Сі Цзіньпіна остаточного схвалення газопроводу «Сила Сибіру-2», який Кремль вважає критично важливим після втрати європейського ринку газу.

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Окрім цього, Reuters отримало секретні документи та дані європейських розвідок про те, що Китай таємно навчав військових РФ для війни проти України. Основну увагу під час такого вишколу приділяли БпЛА.

Водночас аналітики ISW наголошують: домовленості між РФ та Китаєм свідчить про те, що Москва і її союзники використовують війну в Україні для військового навчання та випробувань.

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