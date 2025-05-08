Росія і Китай заговорили про “мир в Україні”, але з умовами

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Москва і Пекін заявили про підтримку мирних зусиль щодо України, однак одночасно виступили з різкою критикою на адресу США.

Відповідну позицію викладено у спільній заяві двох країн, яку передають медіа РФ, зокрема агентство “РИА Новости”.

“Сторони підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні”, — йдеться в документі. Водночас Кремль і китайське керівництво вважають, що для довгострокового врегулювання війни потрібно “усунути її першопричини”.

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Москва і Пекін також підтвердили намір “нарощувати взаємодію та ущільнювати координацію” проти курсу США, який назвали “подвійним стримуванням” Росії і Китаю.

"Сторони рішуче виступають проти насадження третім країнам у різних регіонах світу ворожих підходів до Росії та Китаю, а також проти дискредитації російсько-китайської взаємодії", - йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, Сі прилетів до Москви ввечері 7 травня для зустрічі з Путіним та участі у параді з нагоди російського Дня перемоги 9 травня. Китайський лідер та російський диктатор 8 травня провели зустріч. На її початку Путін заявив, уряди обох держав працюють над реалізацією всього масиву двосторонніх домовленостей. Президент РФ сказав, що Пекін і Москва розвивають зв’язки на благо народів обох країн і “не проти когось”.