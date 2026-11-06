Росія ігнорує наказ зупинити війну: Мельник закликав ООН відреагувати

Прапор Росії / © Getty Images

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Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Раду Безпеки та Генеральну Асамблею розглянути відмову Росії виконувати рішення Міжнародного суду ООН. Про це він заявив під час обговорення доповіді суду на засіданні Генасамблеї, повідомляє Укрінформ.

Дипломат наголосив, що Москва не виконала наказ від березня 2022 року про припинення воєнних дій проти України. Також Росія ігнорує наказ 2017 року про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму.

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«Сотні ракет і безпілотників – це єдина відповідь, яку ми чуємо щодня», — заявив Мельник.

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Він нагадав про обов’язковість виконання рішень суду та закликав органи ООН відреагувати на дії Росії.

Під час засідання представниця РФ знову звинуватила Україну в нібито «геноциді» на Донбасі. У відповідь Мельник назвав Росію «чемпіоном з брехні» та заявив про неприйнятність погроз на адресу українського дипломата.

Нагадаємо, що раніше США запровадили санкції проти президентки МКС, яка видавала ордер на арешт Путіна

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