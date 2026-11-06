ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

Росія ігнорує наказ зупинити війну: Мельник закликав ООН відреагувати

Український дипломат нагадав про невиконані Росією накази Міжнародного суду ООН щодо війни та заборони Меджлісу в окупованому Криму.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Прапор Росії

Прапор Росії / © Getty Images

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Раду Безпеки та Генеральну Асамблею розглянути відмову Росії виконувати рішення Міжнародного суду ООН. Про це він заявив під час обговорення доповіді суду на засіданні Генасамблеї, повідомляє Укрінформ.

Дипломат наголосив, що Москва не виконала наказ від березня 2022 року про припинення воєнних дій проти України. Також Росія ігнорує наказ 2017 року про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму.

«Сотні ракет і безпілотників – це єдина відповідь, яку ми чуємо щодня», — заявив Мельник.

Він нагадав про обов’язковість виконання рішень суду та закликав органи ООН відреагувати на дії Росії.

Під час засідання представниця РФ знову звинуватила Україну в нібито «геноциді» на Донбасі. У відповідь Мельник назвав Росію «чемпіоном з брехні» та заявив про неприйнятність погроз на адресу українського дипломата.

Нагадаємо, що раніше США запровадили санкції проти президентки МКС, яка видавала ордер на арешт Путіна

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie