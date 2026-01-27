Володимир Огризко / © УНІАН

Кремль розглядає переговори не як шлях до врегулювання, а як спосіб політичної маніпуляції. Йдеться про спробу перекласти відповідальність за відсутність результатів на Україну та створити підстави для подальшого тиску на Київ.

Про це в етері Еспресо заявив дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

За його словами, ключова мета російської сторони полягає в імітації переговорного процесу та демонстрації формального прогресу з другорядних питань.

«Немає жодного сумніву, що головна мета росіян — це імітація переговорів. Вони готові рухатися по якихось другорядних, навіть третьорядних пунктах, аби створити ілюзію конструктивності», — зазначив дипломат.

Він пояснив, що таким чином Москва намагається переконати президента США Дональда Трампа у власній нібито добрій волі.

«Росіяни хочуть сказати: ми на твоєму боці, ми говоримо, ми намагаємося знайти спільну мову. Але через погану позицію України ми нічого не можемо зробити», — наголосив Огризко.

За його словами, наступним кроком у цій логіці є вимога посилити тиск на Київ.

«Вони прагнуть, щоб на Україну тиснули і вимагали від неї фактично реальної капітуляції», — додав він.

Коментуючи контакти з російською стороною в Абу-Дабі, Огризко зазначив, що мова могла йти виключно про технічні аспекти, які самі по собі не мають вирішального значення.

Зокрема, обговорювати могли параметри лінії зіткнення, механізми контролю за режимом припинення вогню, засоби спостереження, а також склад і розміщення учасників відповідних процесів.

«Це технічні речі, безумовно важливі. Але вони мають сенс лише тоді, коли вирішене принципове політичне питання», — підкреслив дипломат.

Водночас, за його словами, Москва не має наміру ухвалювати такі політичні рішення.

«Оскільки Росія цього робити не збирається, я б назвав усе це дипломатичними танцями з бубнами. Поки що говорити про будь-яку результативність не доводиться», — резюмував Огризко.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації після перемовин в Еміратах з представниками США та країни-агресорки Росії.

Ми раніше інформували, що американські чиновники розповіли про перебіг переговорів цього тижня, ключовими темами яких стали економічні питання та майбутнє Запорізької атомної електростанції.