Росія хоче купити Boeing на заморожені мільярди – у США розглядають запит

Літак Boeing.

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Москва звернулася до Вашингтона з проханням дозволити купівлю літаків Boeing за рахунок заморожених російських державних активів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане із перебігом перемовин.

За даними співрозмовника, Росія розраховує використати мільярди доларів заблокованих резервів після досягнення припинення вогню в Україні. Хоча такий запит не є офіційною умовою з боку Кремля, там розуміють: угода щодо авіатехніки можлива лише в разі зупинки бойових дій.

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У США чітко окреслили позицію. “Ми не обговорюватимемо жодних економічних зобов’язань, доки не буде досягнуто припинення вогню”, — зазначив представник Ради національної безпеки Браян Г’юз. Держдепартамент і Boeing коментувати відмовилися.

Після цієї новини акції Boeing знизилися на 0,3%, однак падіння зупинилося. Нагадаємо, американська компанія припинила діяльність у РФ одразу після вторгнення, закривши зокрема великий інженерний центр.

У США наразі перебуває близько $5 млрд російських активів. Загалом Захід заморозив приблизно $280 млрд резервів Центробанку РФ, більшість з яких — у ЄС.

Росія також зверталася до США з вимогою скасувати санкції проти “Аерофлоту” та дозволити поновлення прямих авіарейсів. Реакції з боку Вашингтона поки не було.

Попри санкції, Кремль не полишає спроб укласти угоди із західними компаніями. Після початку повномасштабної війни Москва конфіскувала близько 400 іноземних літаків, що перебували в оренді, а Фонд національного добробуту РФ виділив $3,7 млрд на спроби врегулювати претензії лізингодавців.

До вторгнення Росія була великим покупцем авіалайнерів Boeing і Airbus: на початок минулого року 165 таких літаків залишались у російських авіакомпаніях — це близько 40% флоту.

Публічно Кремль не пов’язує припинення війни з автоматичним зняттям санкцій, однак Володимир Путін та інші високопосадовці неодноразово заявляли, що “мирна угода” передбачатиме скасування обмежень з боку Заходу. У лютому перший віцепрем’єр Денис Мантуров заявив, що РФ готова відновити співпрацю з Boeing.

Переговори щодо припинення вогню опинилися в глухому куті через вимогу Путіна повністю зупинити постачання західної зброї до України як передумову для будь-якої домовленості. Водночас Росія й Україна звинувачують одна одну у зриві тимчасової угоди про 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, тоді як Кремль відмовився погоджувати перемир’я в Чорному морі без скасування санкцій проти одного зі своїх провідних державних банків.

Щоб повернути діалог у конструктивне русло, Путін на початку місяця направив до Вашингтона свого спецпредставника Кирила Дмитрієва, а минулої п’ятниці провів понад чотири години переговорів у Санкт-Петербурзі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.