Політика
104
1 хв

Росія хоче посварити Київ і Варшаву: Туск розповів про "сценарій Путіна"

Москва робить усе можливе, аби зашкодити відносинам України і Польщі.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Туск.

Агресорка Російська Федерація намагається розсварити Варшаву та Київ на тлі наближення "вирішального моменту" у російсько-українській війні.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х.

З його слів, зараз "наближається вирішальний момент" у війні в Україні. Саме тому, наголосив очільник польського уряду, "Росія робить усе, щоб посварити Київ і Варшаву". 

"Антипольські жести українців і розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій Путіна, організований іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", – зазначив польський прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Туск висловився про "заморожування конфлікту" в Україні. З його слів, щодо цього є "певні сигнали". Також прем’єр наголосив: він хоче, аби Польща взяла участь у формуванні цього майбутнього припинення вогню, а пізніше й миру.

