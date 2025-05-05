"Росія хоче всю Україну": Трамп зробив нову заяву щодо поступок у переговорах

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Росія хоче захопити всю Україну. І поступкою РФ на переговорах про мир є відмова від цього.

Про це сказав президент США Дональд Трам в інтерв’ю NBC News.

«Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз воювали за всю Україну. Росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували».

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За його словами, в ЄС дуже багато разів просили його зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки. Журналістка нагадала Трампу його допис про те, що Путін може «водити його за ніс». У відповідь той віджартувався, що й вона може робити те ж саме.

Трамп також охарактеризував Путіна.

«Я не знаю. Можу вам сказати ось що: він — це його амбіції. Ми зупинилися в значній мірі, коли він побачив, що саме я зараз веду справу. Тому що він ни з ким не має справ в Європі», — зазначив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може ухвалити рішення вийти з переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

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