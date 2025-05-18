Росія має достатньо засобів, щоб закінчити війну з потрібним результатом — Путін

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін висловився про результати так званої СВО, який потрібен його державі. Зокрема, не оминув увагою буцімто “захист російськомовних жителів України”.

Про це пишуть росЗМІ.

“Достатньо сил, засобів для того, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом. Цей результат — це усунення причин, які спричинили цю кризу, створення умов для довгострокового сталого миру та забезпечення безпеки російської держави, забезпечення інтересів наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо, і там, де проживають люди, які вважають російську мовою рідною мовою, і вважають Росію своєю батьківщиною”, — заявив Путін журналісту "Росії 1" Павлу Зарубіну.

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Вочевидь, кремлівський диктатор досі не зрозумів, що в Україні його військам ніхто не радий. Щобільше, захищати наших громадян потрібно хіба що від самих росіян, а це героїчно та філігранно роблять українські Збройні сили.

Метою війни Росії залишається повна капітуляція України

Президент РФ Володимир Путін та російська верхівка намагаються підготувати російське населення до більш тривалої війни в Україні.

З огляду на характер переговорів у Стамбулі та озвучені російською делегацією вимоги, аналітики відомства переконані, що метою війни Росії залишається повна капітуляція України.

Водночас Москва подає свої територіальні претензії не як предмет переговорів про завершення війни, а лише як передумови до припинення вогню.

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Експерти переконані, що Кремль свідомо затягує переговорний процес, демонструючи небажання вести добросовісні перемовини як щодо припинення вогню, так і стосовно укладення фінальної мирної угоди.

«Путін і надалі відмовлятиметься йти на компроміси доти, доки Україна і Захід не зможуть змінити його теорію перемоги. За нею, Росія виграє війну на виснаження шляхом безперервного повзучого наступу, що не дозволяє Україні проводити успішні, оперативно значущі контрнаступальні операції», — вважають аналітики.

Нагадаємо, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков сказав, що зустріч між очільниками Росії і України є можливою за виконання певних умов. І, очевидно, що мова йде саме про ті вимоги, які російська делегація висувала українські під час перемовин 16 травня у Стамбулі. Про виконання умови щодо обміну військовополоненим не йдеться. Мова йде саме про ті умови, які зараз розповсюджуються цілою низкою західних медіа як ті пропозиції Путіна навіть не щодо досягнення «сталого миру» в Україні, а щодо елементарного припинення вогню на лінії зіткнення між російськими і українськими військами.