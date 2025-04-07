Трамп і Путін мають спільне бачення: екскерівник розвідки МІ-6 попередив про небезпеку для України

Алекс Янгер / © The Independent

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Президент США Дональд Трамп поводиться так, ніби він отримує вказівки з Кремля. Річ у тому, що він згоден з Володимиром Путіним.

Про це сказав колишній керівник МІ-6 Алекс Янгер в інтерв’ю The Independent.

“Він (Путін — ред.) погоджується, що великі країни отримують додаткові права над малими країнами, зокрема на власному дворі. Тож він зі сфер впливу. Подивіться, як він поводиться в Західній півкулі з Панамою, Гренландією, Канадою тощо”, — каже Янгер.

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Він хоче балансу сил у світі, але в центрі — Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Дональд Трамп.

“І з огляду на те, що Путін говорить про Україну та його обґрунтування, яке принципово полягає в тому, що Україна вийшла за межі та не розуміла, що перебуває в російській сфері впливу, я не думаю, що він справді бачить, що це... Він не бачить, що в цьому поганого. Він погоджується з цим на певному стратегічному рівні? Так, значить, є упередженість. І це те, що мене турбує”, — каже ексочільник Мі-6.

На його думку, існує упередження щодо того, що Росія має більше прав, ніж Україна, тому що вона більша країна. До речі, каже Янгер, саме тому Сі Цзіньпін прихильно ставиться до російської справи.

“Я маю на увазі, що відбувається багато інших речей, але, по суті, це образа для його політичного погляду на світ, що маленька країна отримує ті ж права, що й велика країна”, — завершив він.

Раніше йшлося про те, що Трамп зараз має поблажливе ставлення до Кремля і невдовзі може вдатися до нових методів у спілкуванні з Москвою. Адже Росія не демонструє готовності до поступок і домовленостей.