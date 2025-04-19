ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Росія має репутацію агресора: в ЄС прокоментували "великоднє перемир'я"

Перш ніж говорити про перемир’я, РФ має продемонструвати реальне припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Війна в Україні

Війна в Україні / Ілюстративне фото / © Getty Images

Прессекретар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Анітта Хіппер прокоментувала «великоднє перемир’я», яке оголосив кремлівський диктатор Володимир Путін. Вона зауважила, що Росія має репутацію агресора, тому повірити словам Путіна можна буде лише після того, як росіяни реально припинять атаки на Україну.

Про це пише Deutsche Welle.

Хіппер зазначила, що РФ має продемонструвати чіткі кроки до тривалого припинення вогню. Вона нагадала, що понад місяць тому Україна вже погодилась на безумовне припинення вогню, тоді як Кремль досі не надав чіткої відповіді на цю пропозицію США.

«Росія може зупинити цю війну будь-якої миті, якщо дійсно захоче. ЄС продовжить підтримку України заради тривалого, справедливого та всеосяжного миру», — підкреслила Анітта Хіппер.

Нагадаємо, військовий аналітик і колишній британський полковник Річард Кемп сказав, навіщо насправді Путіну перемир’я. Щирість кремлівського диктатора є дуже сумнівною, скоріш за все за «великоднім перемир’ям» є приховані цілі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie