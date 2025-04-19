Росія має репутацію агресора: в ЄС прокоментували "великоднє перемир'я"

Війна в Україні / Ілюстративне фото / © Getty Images

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Прессекретар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Анітта Хіппер прокоментувала «великоднє перемир’я», яке оголосив кремлівський диктатор Володимир Путін. Вона зауважила, що Росія має репутацію агресора, тому повірити словам Путіна можна буде лише після того, як росіяни реально припинять атаки на Україну.

Про це пише Deutsche Welle.

Хіппер зазначила, що РФ має продемонструвати чіткі кроки до тривалого припинення вогню. Вона нагадала, що понад місяць тому Україна вже погодилась на безумовне припинення вогню, тоді як Кремль досі не надав чіткої відповіді на цю пропозицію США.

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«Росія може зупинити цю війну будь-якої миті, якщо дійсно захоче. ЄС продовжить підтримку України заради тривалого, справедливого та всеосяжного миру», — підкреслила Анітта Хіппер.

Нагадаємо, військовий аналітик і колишній британський полковник Річард Кемп сказав, навіщо насправді Путіну перемир’я. Щирість кремлівського диктатора є дуже сумнівною, скоріш за все за «великоднім перемир’ям» є приховані цілі.