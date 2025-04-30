Росія могла захопити Європу, але був один стримуючий фактор: військовий розповів, який

Кремль / © Associated Press

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Захід розслабився під «ядерною парасолькою», а Росія роками готувалася до конфлікту і могла раніше захопити Європу.

Про це розповів генерал-майор Ілля Павленко в інтерв’ю РБК-Україна.

«Якщо ми подивимося на історичну ретроспективу, то володіння ядерною зброєю Сполученими Штатами зіграло з ними дуже злий жарт. США та їхні європейські партнери вважали, що вони перебувають під захистом цієї ядерної „парасольки“. І це призвело до того, що після Другої світової війни вони дуже розслабилися, — сказав він.

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Експерт зауважив, що Захід скорочував армії, а СРСР нарощував звичайне озброєння.

Він зазначив, що до початку повномасштабної війни Росія мала потенціал неодноразово захопити Європу, однак стримувальним чинником для неї були серйозні наслідки можливого ядерного конфлікту. Це також призвело до існування певних правил та стримування у відносинах між Радянським Союзом і Заходом.

«Завдяки наявності цього фактору ядерної зброї, Радянський Союз винайшов таку собі „протиотруту“ і просував свої інтереси за рахунок таких конфліктів, які не спровокують якийсь удар у відповідь з боку Заходу», сказав Павленко.

Павленко зазначив, що Росія використовує дестабілізацію для захоплення ресурсних територій, і підкреслив, що вона вправно користується своєю ядерною зброєю для залякування інших країн і стримування їхніх дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія використовує ядерний шантаж, щоб вплинути на Захід і зупинити постачання зброї Україні, як це сталося восени 2022 року.