Росія може атакувати НАТО найближчими роками: у США розкрили задум Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

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У розвідці США вважають, що найближчими роками Росія може влаштувати невеликий напад на НАТО, щоб перевірити реакцію Альянсу. Через такі побоювання керівник ЦРУ таємно їздив до Москви.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Загроза для країн Балтії та сценарії можливих атак

За даними американської розвідки, одним із найнебезпечніших сценаріїв є спроба Росії провести обмежену військову операцію або кібератаки, щоб перевірити, наскільки швидко та рішуче союзники реагуватимуть на агресію. Під особливою увагою перебувають країни Балтії — Естонія, Латвія та Литва, які мають спільні кордони з РФ і входять до складу НАТО.

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Водночас у розвідці США наголошують: це лише один із можливих сценаріїв розвитку подій на найближчі роки, а не остаточне підтвердження того, що Москва вже ухвалила рішення про напад чи готує безпосереднє вторгнення.

Саме через такі тривожні оцінки директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неоголошений візит до Москви, аби передати кремлівському керівництву чітке попередження про серйозні наслідки в разі агресії проти НАТО.

Видання зазначає, що нинішня ситуація має історичні паралелі. Попередній візит директора ЦРУ до Москви відбувся у 2021 році, коли тодішній очільник відомства Вільям Бернс намагався відмовити російське керівництво від планів повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер аналогічну місію із застереженням Кремля проводить уже новий керівник американської розвідки.

Візит очільника ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, що 25 серпня до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

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Раніше ми писали, що США попередили Україну про візит своєї делегації до РФ і нібито попросили тимчасово зупинити удари, доки поїздка не завершиться.

Таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви обріс новими деталями. Що відомо про його переговори з російською стороною, попередження Путіну та загадковий рейс — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.

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