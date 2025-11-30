Росія може готувати рішучий удар: Залужний попереджає про задум агресора

Валерій Залужний

Російський противник веденням військових дій сьогодні намагається створити соціальну напругу в Україні, завдати втрат у живій силі та непомірних витрат фінансового ресурсу. А можливий «справедливий мир», який без гарантій безпеки та реальних фінансових програм неодмінно призведе до вже громадянської війни.

Про це пише посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний в колонці для LIGA.net.

«Наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області, війна триватиме як на політичному, так і економічному фронті, оскільки політична мета не буде досягнута», — заявив Залужний.

Він зазначив, що противник веденням військових дій сьогодні намагається створити соціальну напругу, завдати втрат у живій силі та непомірних витрат фінансового ресурсу.

«Боротьба за символічні географічні і культурні об’єкти, а не за ділянки місцевості, є найвигіднішою у такому разі. Перетворення таких об’єктів у фортецю лише підтверджує і підтримує ворожу стратегію», — йдеться у статті.

У рамках стратегії війни на виснаження всі операції характеризуються тим, що мають обмежену мету. Війна не є вирішальним ударом, а є боротьбою за позиції на військовому, політичному й економічному фронтах, з яких, зрештою, можна було б завдати цього удару.

«У стратегії виснаження є свій вирішальний удар. І якщо для противника — це доведення країни до розпаду через військові дії, політичну й економічну ситуацію, що ж тоді є рішучим ударом у цій ситуації? Якщо згадати історію, то відповідь очевидна. Це громадянська війна. Так, саме це і є тим вирішальним ударом, якого Росія систематично досягає реалізацією стратегії на виснаження. Ця війна, до речі, за відсутності єдиного бачення нової архітектури безпеки хоча б на європейському континенті, можлива не лише внаслідок досягнення політичної мети, а й, як не дивно, через „справедливий мир“, який без гарантій безпеки та реальних фінансових програм неодмінно виведе війну з Росією у наступний етап — вже громадянської війни», — заявив Залужний.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні дедалі більше набуває ознак світової за рівнем глобального впливу та наслідків.

Ми раніше інформували, що дипломат Валерій Чалий заявив, що Росія активно намагається змінити інформаційний наратив війни, щоб приховати свою роль агресора й представити конфлікт як ширшу «європейську війну».