Росія може надсилати США сигнали щодо "визнання" Криму: Зеленський окреслив позицію України

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія, ймовірно, надсилає США сигнали щодо «визнання Криму», однак Україна не підтримає жодних домовленостей, які суперечать Конституції та українському законодавству.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, Росія може передавати сигнали Сполученим Штатам із пропозиціями щодо «визнання Криму», водночас розуміючи, що Україна не визнає таких рішень. Зеленський наголосив, що Україна має вплив у європейському сегменті, а навіть країни, які не є її прихильниками у війні, підтримують принцип територіальної цілісності, усвідомлюючи ризики й для власних територій.

«Я вважаю, що скоріш за все Росія дає сигнал Америці — визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає. І розуміючи, що Україна має вплив в європейському сегменті. Навіть ті країни, які не є нашими прихильниками в цій війні, все одно є прихильниками територіальної цілісності України. Бо розуміючи, що ризикуючи нами, вони будуть ризикувати і своїми певними територіями», — зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна не підтримає жодних домовленостей, які суперечать її Конституції та законам.

«Тому, в принципі, чи може бути така ймовірність, що про щось подібне говорить Росія з Америкою? Може. Ми просто передаємо сигнал, що всі сторони повинні домовитися про достойне та надійне закінчення війни, яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора. Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде», — додав президент.

Зеленський також зазначив, що певні питання у відносинах між США та Росією можуть не стосуватися України, однак якщо домовленості зачіпають українські національні інтереси, народ або території, такі рішення не можуть ухвалюватися без України та всупереч інтересам українців.

«Зрозуміло, що ми, наприклад, хочемо закінчення війни. І щоб Америка також була задоволена, і щоб Український народ був задоволений. І навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими. Так, напевно, деякі речі у відносинах США і Росії нас не стосуються. Але якщо зачіпають якимось чином наші національні інтереси, український народ, наші території, — то ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем, і це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців», — підкреслив глава держави.

Раніше президент заявив, що росіяни вимагають визнати Донбас «російським», але це їм нічого не дасть, навіть якщо хтось з лідерів інших країн піде на такий крок.