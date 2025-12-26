Зеленський, Трамп і Путін / © ТСН.ua

Переговорний процес щодо закінчення війни в Україні вийшов на вирішальну стадію. У неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп прийме президента України Володимира Зеленського в Мар-а-Лаго у Флориді. Мета зустрічі — спроба досягти фінальної домовленості щодо мирного плану.

Про це пише Axios.

За інформацією видання, сам факт організації цієї зустрічі є сигналом значного прогресу. Раніше Дональд Трамп чітко заявляв, що погодиться на особисті перемовини з Зеленським лише за умови, що сторони будуть близькі до укладення реальної угоди.

Українська сторона налаштована рішуче. Після брифінгу з головним перемовником Рустемом Умєровим президент Зеленський підтвердив наміри вирішити ключові питання до кінця року.

«Ми не втрачаємо жодного дня. Ми домовилися про зустріч на найвищому рівні з президентом Трампом найближчим часом. Багато чого можна вирішити до Нового року», — зазначив глава держави.

В Axios стверджують, що робота не припинялася навіть під час різдвяних свят. Радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели серію інтенсивних переговорів як з українською, так і з російською сторонами.

Американські чиновники характеризують цей процес як «позитивний і конструктивний», зазначаючи, що за останні два тижні досягнуто більшого прогресу, ніж за весь минулий рік.

Що з гарантіями безпеки

За даними джерел, більшість елементів угоди між США та Україною вже узгоджено. Ключовим досягненням є готовність Вашингтона надати Києву реальні гарантії безпеки.

Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що Білий дім готовий направити до Сенату на ратифікацію документ, текст якого базується на статті 5 Статуту НАТО (напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх).

«США та Європа нададуть Україні гарантії безпеки. Якщо Росія вторгнеться до України, послідує військова відповідь і будуть відновлені санкції», — заявляв раніше Володимир Зеленський.

У чому головні розбіжності

Попри успіхи в діалозі зі США переговори з Москвою залишаються складними. Головним каменем спотикання є статус окупованих територій.

Вимога Росії: Кремль наполягає на контролі над усім Донбасом у рамках будь-якої угоди.

Пропозиція США: створення демілітаризованої «вільної економічної зони» на територіях, звідки українським військам буде запропоновано вийти.

Позиція України: Зеленський наполягає на дзеркальному відведенні російських військ і підкреслює, що будь-які територіальні компроміси мають бути схвалені українським народом на референдумі.

Чи можливе припинення вогню

Для проведення такого референдуму необхідна повна тиша на фронті. Американська сторона підтримує ідею припинення вогню як частину угоди.

За інформацією джерел, російська сторона, яка раніше була проти перемир’я до підписання фінального документа, тепер погодилася з необхідністю паузи для проведення голосування.

Наразі обговорюються терміни: Україна наполягає на 60-денному перемир’ї, водночас Росія може намагатися скоротити цей термін. Також тривають дискусії щодо того, хто здійснюватиме управління Запорізькою АЕС.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорюватиме питання гарантій безпеки для України та післявоєнного відновлення держави.

За його словами, українська та американська команди вже підготували перші драфти кількох документів, а частину чутливих питань можуть обговорювати винятково лідери держав.

Зеленський також зазначив, що 20-пунктний мирний план перебуває на завершальній стадії підготовки.