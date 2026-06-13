Росія може розмістити ядерну зброю на орбіті: у Бундесвері зробили тривожну заяву

Ядерна зброя

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Командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Міхаель Траут заявив, що не виключає ймовірності розробки Росією технологій для розміщення ядерної зброї в космосі. За його словами, реалізація такого сценарію може призвести до серйозних наслідків для супутникових систем і зробити частину орбіти непридатною для використання.

Про це пише Politico.

«На найвищому рівні ескалації існує підозра, що Росія може працювати над технологією розміщення ядерного вибухового пристрою на орбіті», — сказав він.

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Траут зазначив, що потенційний ядерний вибух у космосі не мав би традиційного вигляду, але міг би вивести з ладу значну частину супутників на низькій навколоземній орбіті. Це, за його словами, спричинило б ланцюгову реакцію уламків і ефект Кесслера, що ще більше ускладнило б використання космічного простору.

«Цілком можливо, що певні орбітальні висоти більше не будуть придатними для використання протягом десятиліть», — каже посадовець.

Водночас Німеччина, за словами військового, посилює власні космічні оборонні можливості, зокрема розробляє системи глушіння, лазерні технології та суверенну мережу супутникового зв’язку для потреб Бундесверу.

Нагадаємо, у медіа з’явилася інформація про те, що Росія нібито тестує космічні системи впливу на супутникову навігацію, зокрема GPS, що може створювати ризики для економіки та інфраструктури Заходу. Йдеться про можливі технології глушіння сигналів у космосі, які можуть впливати на роботу авіації, банківських систем і енергомереж. Аналітики зазначають, що фіксувалися короткочасні аномалії GPS-сигналу на великих територіях.

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