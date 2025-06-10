Росія може стати загрозою для НАТО, навіть не відновлюючи війська до рівня 2022 року— ISW

Російські війська / © Associated Press

Реклама

Росія не потребує повного відновлення збройних сил, щоб становити реальну загрозу країнам НАТО.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) на тлі заяв генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який 9 червня наголосив на значному зростанні виробництва військової техніки Росією у 2025 році.

За словами Рютте, Росія планує виготовити 1 500 танків, 3 000 бронемашин та 200 ракет «Іскандер».

Реклама

«Незрозуміло, чи стосуються ці оцінки виробництва транспортних засобів лише виробництва нових транспортних засобів, чи також включають транспортні засоби з російських запасів радянських часів, які Росія відновлює», — йдеться в повідомленні.

Генсек НАТО зазначив, що Кремль співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном та використовує китайські технології.

НАТО вже домовилося збільшити витрати на протиповітряну та протиракетну оборону на 400%, щоб протистояти загрозам з боку дронів і ракетних ударів.

ISW прогнозує, що Росія може розпочати військові операції проти держав НАТО навіть до 2030 року, не відновлюючи сили до рівня, який був до 2022 року.

Реклама

Раніше в Путіна відкрито заявляють про наміри захопити ще одну область України.